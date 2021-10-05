《恶之花》后重回小萤幕：李准基演绎热血检察官的重来人生！搭档金芝恩出演SBS新剧《Again My Life》～

今日有报导称李准基将接拍SBS新剧《Again My Life》，所属社已确认这一消息，有望明年4月开播！

《Again My Life》根据李海涅（音）作家的长篇小说改编，讲述热血检察官在第二次人生中惩罚恶行的故事，由《My Little Baby》、《优雅的家》韩哲秀担任导演。该作品此前也出过网漫，韩国网友评分8.5，口碑不俗。

李准基饰演的男主角读高中时成绩垫底，复读3年才考上韩国大学的法学系，入伍后作为格斗选手生活了一段时间，最终成功通过司法考试，人生十分精彩。然而他在调查某政治人物的贪污事件时死於非命，不过却获得了重新活过的机会。



李准基近年来积极活跃在电影和电视剧中，去年在tvN电视剧《恶之花》里饰演不会表达感情但尽全力保护他人的都贤秀，在《德鲁纳酒店》里客串驱魔神父也让大家印象深刻。





（图：《德鲁纳酒店》剧照）

此外，李准基最近还来到Netflix综艺节目《白种元醉话人生》做客，与大家分享了近况。





金芝恩将在《Again My Life》中饰演财阀「天下集团」会长的小女儿「金希雅」（音），是远近闻名的天才。



金芝恩近日在MBC金土剧《黑色太阳》中饰演工程师刘在伊，和南宫珉、朴河宣同为重要角色。



（封图：IG@actor_jg，TVDaily）

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