《惡之花》後重回小螢幕：李準基演繹熱血檢察官的重來人生！搭檔金芝恩出演SBS新劇《Again My Life》～

今日有報導稱李準基將接拍SBS新劇《Again My Life》，所屬社已確認這一消息，有望明年4月開播！

《Again My Life》根據李海涅（音）作家的長篇小說改編，講述熱血檢察官在第二次人生中懲罰惡行的故事，由《My Little Baby》、《優雅的家》韓哲秀擔任導演。該作品此前也出過網漫，韓國網友評分8.5，口碑不俗。

李準基飾演的男主角讀高中時成績墊底，複讀3年才考上韓國大學的法學系，入伍後作為格鬥選手生活了一段時間，最終成功通過司法考試，人生十分精彩。然而他在調查某政治人物的貪污事件時死於非命，不過卻獲得了重新活過的機會。



李準基近年來積極活躍在電影和電視劇中，去年在tvN電視劇《惡之花》裡飾演不會表達感情但盡全力保護他人的都賢秀，在《德魯納酒店》裡客串驅魔神父也讓大家印象深刻。





（圖：《德魯納酒店》劇照）

此外，李準基最近還來到Netflix綜藝節目《白種元醉話人生》做客，與大家分享了近況。





金芝恩將在《Again My Life》中飾演財閥「天下集團」會長的小女兒「金希雅」（音），是遠近聞名的天才。



金芝恩近日在MBC金土劇《黑色太陽》中飾演工程師刘在伊，和南宮珉、朴河宣同為重要角色。



（封圖：IG@actor_jg，TVDaily）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞