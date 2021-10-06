【有片】帅爆了～《海岸村恰恰恰》《鱿鱼游戏》80岁奶奶金英玉化身「HipHop老太太」，最新广告展现惊人swag魅力！

是《海岸村恰恰恰》的坎离奶奶没错！金英玉这次形象大变身，真的让人眼前一亮啊XD

韩国农心Kellogg麦片近日公开了新口味产品的代言人，让人意外的是作为以青少年为主要消费群体的品牌却没有选择年轻艺人拍广告，而是请来了今年84岁的演员金英玉，这在韩国麦片产品业界中堪称史无前例。

广告片中，金英玉穿著韩国老奶奶经典花上衣、棉马甲，戴上新潮的绿色框链条眼镜，第一句话就是英文：「Do you know K-Pat？ 」（小编注：Pat是韩文「红豆」的读音）之后和外国DJ一起随著音乐起舞，rap唱词也十分魔性：「让全世界惊讶的Big红豆，就在全罗北道高敞郡」、「闪烁的感觉、农夫们的幻想，比名牌更炙手可热，是神赐的颜色，流畅的曲线有如中秋的满月」。



（图源：Youtube@Kellogg korea）

农心表示最近很多年轻人都在追随祖母世代的潮流，而且这一趋势逐渐从时尚界扩展到食品界，认为从影64年依然很有活力的金英玉非常适合「红豆奶奶」这一温暖慈祥的形象，所以邀请她来代言。

金英玉出生於1937年，从1960年开始演戏，到现在已经在演艺圈活动了60多年，是目前韩国最资深和年长的女演员。 金英玉从30多岁就开始演奶奶角色，就连另一位经常饰演奶奶角色的演员罗文姬也演过她的儿媳妇，而且随著2000年后期元老级演员逐渐凋零之后接了越来越多的奶奶角色，令金英玉在韩国有「国民奶奶」之称。



（图源：TVDaily）

最近金英玉在两部话题作品中都有让人印象深刻的角色，一个是《海岸村恰恰恰》中慈祥又可爱的金坎离奶奶，一个是《鱿鱼游戏》中一把年纪还要养家糊口、患病却没钱治疗的男主妈妈，虽然是同一时期播出的剧集，但两个角色的气质完全是天差地别，让人感受到老牌实力演员的深厚内功。



（图源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）



（图源：IG@tvn_drama）



（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图）

而这次拍广告片呈现出的又是截然不同的、年轻活力的一面，真的非常可爱啊：



（封图：Youtube@Kellogg korea）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻