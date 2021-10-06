BLACKPINK Jisoo在巴黎看秀，品牌CEO霸气喊话：如YG炒了你的话，我会带你走XD

BLACKPINK Jisoo在巴黎看秀，品牌CEO霸气喊话：如YG炒了你的话，我会带你走XD

明星   2021年10月6日   星期三10:32   Tracy   4

YG娱乐要当心了！

BLACKPINK每个成员都是时尚品牌的宠儿，而Jisoo日前受Dior邀请参加了在法国巴黎举行的2022 S/S时装秀，身穿一身白色简约艺术涂鸦小短裙，配上长直发，完完全全就是温柔气质淑女，仙女颜值直抓人们的目光。

网路上还流传著一段Jisoo看秀的影片，她和Dior CEO交谈甚欢，CEO对智秀身边的工作人员表示：「If YG fire her。Message me. I'll take her（YG如果解雇智秀的话就给我发资讯吧，我会带走她的）」。哈哈哈，如此直接的「挖墙脚」真的不多见，可见Dior有多喜欢Jisoo了。

当然wuli Jisoo也有让Dior宠爱的神仙颜值和时尚感，今年3月Dior官宣Jisoo成为未来全球时装及彩妆品牌大使，Dior也一并透露了女装创意总监Maria Grazia Chiuri是以Jisoo为这次2021秋季系列的启发灵感。自成成为Dior宠儿后，Jisoo出席重要场合时候身上都会出现Dior单品，完全诠释了女性柔美和女性力量完美集合的精致风格。

（首图：IG@sooyaaa__）

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留言/评论
  • Dior 找的亞洲代言人都很沒特色（Jisoo 算比較好的了） Piaget 找孔曉振 Chanel 找金高銀 McQueen 找全智賢 都讓人覺得找的很好，氣質很搭，不落俗套 但Dior總是單純只找美美的女星來代言，害我現在覺得這品牌有點俗氣 😑
    2小时前
  • Dior 都要比Yg 好 哈哈 而且覺得Jisoo 真的很適合，好好看 😆
    1小时前
  • 或許YG比較擔心Jisoo快要播的新劇會惹起爭議。。
    2小时前
  • 🖤💗🖤💗
    2小时前
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