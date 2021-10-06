BLACKPINK Jisoo在巴黎看秀，品牌CEO霸气喊话：如YG炒了你的话，我会带你走XD

YG娱乐要当心了！

BLACKPINK每个成员都是时尚品牌的宠儿，而Jisoo日前受Dior邀请参加了在法国巴黎举行的2022 S/S时装秀，身穿一身白色简约艺术涂鸦小短裙，配上长直发，完完全全就是温柔气质淑女，仙女颜值直抓人们的目光。



网路上还流传著一段Jisoo看秀的影片，她和Dior CEO交谈甚欢，CEO对智秀身边的工作人员表示：「If YG fire her。Message me. I'll take her（YG如果解雇智秀的话就给我发资讯吧，我会带走她的）」。哈哈哈，如此直接的「挖墙脚」真的不多见，可见Dior有多喜欢Jisoo了。



当然wuli Jisoo也有让Dior宠爱的神仙颜值和时尚感，今年3月Dior官宣Jisoo成为未来全球时装及彩妆品牌大使，Dior也一并透露了女装创意总监Maria Grazia Chiuri是以Jisoo为这次2021秋季系列的启发灵感。自成成为Dior宠儿后，Jisoo出席重要场合时候身上都会出现Dior单品，完全诠释了女性柔美和女性力量完美集合的精致风格。



（首图：IG@sooyaaa__）

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