妄想满分爱情喜剧《柔美的细胞小将》金高银不小心订到透明浴室海景房，点燃安普贤的嘿咻细胞～XD

（谈及EP.5-6）每周都觉得这部好治愈我心啊～！细胞们太可爱了，都忍不住重播傻笑。

tvN 在网上拥有热烈讨论度的爱情喜剧《柔美的细胞小将》上周末播出第五～六集，陷入热恋的柔美（金高银 饰）与具雄（安普贤 饰）终於迎来了第一次的单独旅行。



具雄好不容易第一次到柔美家，却因为肚子痛跑进厕所解放，浪漫的气氛瞬间全无，马桶甚至堵住，场面一度非常尴尬，不过柔美的贴心举动，让这一晚有了美好的收场。



之后，两人赢来的第一次旅行，柔美在慌张之下，订了拥有透明浴室的海景房（一大床～），因为尴尬与误会而让两人互相赌气，本以为旅行就要泡汤了，但最终具雄鼓起勇气表明自己想继续旅行，很满意透明浴室。



两人因此和解，第六集结尾他们回到房间狂野热吻到床边，具雄抱起柔美，嘿咻细胞大抱走啦～，两人终於要直达本垒了吗？啊！！！！居然停在这里～～～

只好等到下周五 (10月8日) 的 EP.7 见分晓了。TAT

▼精彩片段回顾，柔美幻想具雄淋浴的模样；具雄看到柔美的香肩，嘿咻细胞（恐龙型态）暴走～：



*图：tvN Drama@剧照&播出截图

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