关於回忆、故事与味道，池锡辰、金钟旼、李伊庚新节目《炒年糕店那哥哥》明开张

韩综又有新餐厅啦～！

「对炒年糕的真诚，哥哥们记忆中的味道！」池锡辰、金钟旼与李伊庚近期携手合作实境节目《炒年糕店那哥哥》，将实际开间炒年糕店，并且纪录下来到店里用餐顾客们的故事。



「对回忆真诚的哥哥」池锡辰、「对故事真诚的哥哥」金钟旼、「对炒年糕味道真诚的哥哥」李伊庚，三人野心勃勃开设了间炒年糕店，将制作炒年糕等料理，以回忆、故事、味道等元素，企划展现令人垂涎的吃播，并且带给顾客及观众笑声与共鸣。



店里主菜炒年糕交由老么李伊庚负责，大哥池锡辰则推出炸海苔饭卷。李伊庚的炒年糕可是特地拜师崔贤锡厨师，不过他却没什么自信，尝过池锡辰的饭卷反而觉得比较有胜算。二哥金钟旼呢？他将扮演助手以及倾听故事的角色，给予的反应可是最佳。



人物介绍影片：

▼〈在回忆里 No MSG！在回忆里很真诚的哥哥池锡辰〉



▼〈虽然不会做辣炒年糕，但反馈是最佳的！对故事很真诚的哥哥金钟旼〉



▼〈由崔贤锡厨师传授秘诀的特别炒年糕！对炒年糕味道真诚的哥哥李伊庚〉



池锡辰、金钟旼与李伊庚都因为很喜欢《炒年糕店那哥哥》企划而出演，三人会擦出什么样的火花呢？又能从顾客身上听见什么样的故事呢？《炒年糕店那哥哥》将在明日起，每周一晚间8点30分於MBC Every1首播。

▼预告





在开播前，制作组还发布了一支特别应援影片，池锡辰所属团体MSG Wannabe小分队M.O.M成员，KCM姜昌谟，朴宰正与Wonstein登场，为《炒年糕店那哥哥》试吃炒年糕。



（图：MBC Every1）

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