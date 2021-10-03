關於回憶、故事與味道，池錫辰、金鍾旼、李伊庚新節目《炒年糕店那哥哥》明開張

韓綜又有新餐廳啦～！

「對炒年糕的真誠，哥哥們記憶中的味道！」池錫辰、金鍾旼與李伊庚近期攜手合作實境節目《炒年糕店那哥哥》，將實際開間炒年糕店，並且紀錄下來到店裡用餐顧客們的故事。



「對回憶真誠的哥哥」池錫辰、「對故事真誠的哥哥」金鍾旼、「對炒年糕味道真誠的哥哥」李伊庚，三人野心勃勃開設了間炒年糕店，將製作炒年糕等料理，以回憶、故事、味道等元素，企劃展現令人垂涎的吃播，並且帶給顧客及觀眾笑聲與共鳴。



店裡主菜炒年糕交由老么李伊庚負責，大哥池錫辰則推出炸海苔飯捲。李伊庚的炒年糕可是特地拜師崔賢錫廚師，不過他卻沒什麼自信，嘗過池錫辰的飯捲反而覺得比較有勝算。二哥金鍾旼呢？他將扮演助手以及傾聽故事的角色，給予的反應可是最佳。



人物介紹影片：

▼〈在回憶裡 No MSG！在回憶裡很真誠的哥哥池錫辰〉



▼〈雖然不會做辣炒年糕，但反饋是最佳的！對故事很真誠的哥哥金鍾旼〉



▼〈由崔賢錫廚師傳授祕訣的特別炒年糕！對炒年糕味道真誠的哥哥李伊庚〉



池錫辰、金鍾旼與李伊庚都因為很喜歡《炒年糕店那哥哥》企劃而出演，三人會擦出什麼樣的火花呢？又能從顧客身上聽見什麼樣的故事呢？《炒年糕店那哥哥》將在明日起，每週一晚間8點30分於MBC Every1首播。

▼預告





在開播前，製作組還發布了一支特別應援影片，池錫辰所屬團體MSG Wannabe小分隊M.O.M成員，KCM姜昌謨，朴宰正與Wonstein登場，為《炒年糕店那哥哥》試吃炒年糕。



（圖：MBC Every1）

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