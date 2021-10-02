期待这部古装喜剧！玉泽演、金惠奫《御史与祚怡》剧本阅读照公开，两人也是最萌身高差！

tvN月火剧《御史与祚怡》讲述一成为御史的美食家公子（玉泽演 饰），遇见为了寻找幸福而勇往直前的朝鲜时代奇女子（金惠奫 饰），两人将展开一场搞笑搜查剧。

当天进行的剧本排练中，包括导演、编剧在内，玉泽演、金惠奫、李在均、郑普硕、裴宗玉、闵镇雄、朴康燮、蔡元彬等主要演员齐聚一堂，上演精彩的喜剧表演。



首先，玉泽演饰演风度满分、身体健全的六品公务员「罗二言」，将在滑头滑脑中散发出知性的魅力。首次挑战喜剧史剧的玉泽演表示：「真的会好好准备，以好的面貌和有趣的电视剧和大家见面，希望大家多多喜爱。」



饰演爲了寻找幸福而勇往直前的朝鲜时代奇女子「金祚怡」的金惠奫，也将展现惊人的角色消化魅力，把「金祚怡」的魅力演绎得可爱生动。金惠奫：「请期待祚怡的大胆和活泼，以及与其他演员们的化学反应，希望大家多多喜爱。」



另外，《御史与祚怡》是由《60天，指定幸存者》、《金秘书为何那样》柳钟善导演执导，《训南正音》、电影《霹雳娇锋》李载允编剧合作打造，预计在11月首播。

（图：tvN《御史与祚怡》、IG@tvn_drama）

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