《第六感2》Jessi又打翻醋桶啦～除了全昭旻，李相烨还还和安普贤迸出Bromance火花

接下来的第三季，Jessi和李相烨还有没有机会继续Love Line呢？
《第六感2》上周五播出了最后一集EP.14，Jessi又大吃飞醋！一起来更新Jessi &「五花欧巴」李相烨的Love Line进展吧！
首先，李相烨开场就端出粉丝订制的蛋糕，并说：「我的粉丝们说，希望第3季也能让我参加，现在连粉丝都在替我担心了。」Jessi听完就和刘在锡说悄悄话：「看他对我表现如何。」刘在锡马上放送出来：「贤珠说只要对她好一点，她(?)可以带著你一起。」
Jessi害羞的同时，大家跟著起哄：「这是告白吗？在求婚了。」「不过，我们太兴奋反而会阻碍他们的恋情。」「没错，我们装作不知道吧！」「当作是开放式结局吧！」
中午吃饭时，先煮好拉面的李相烨与全昭旻先行到外投入座，两人自顾自的PPL，全被美珠看在眼里。上次是全昭旻告状，这次换美珠。Jessi一看见就呼旁人一起鉴定(?)这两人是否有问题。
Jessi嘴巴上说没关系，但却很火大，还说：「我从来没被男生骗过！」结果全昭旻和李相烨越靠越近，李相烨解释：「我们正在拍……」Jessi直接放话：「你们交往吧！」但他们似乎隔著玻璃根本听不懂对方讲什么。
Jessi吃醋美珠或全昭旻和李相烨暧昧就算了，连来宾安普贤也是XD 吃餐车汉堡时，安普贤主动帮刘在锡擦拭下巴，李相烨也帮安普贤。搞笑的是，刘在锡被安普贤照顾的时候宛如惊悚剧，李相烨照顾安普贤就成了一场罗曼史～XD
刘在锡开启八卦模式：「你们之间好像有些微妙的兄弟情喔！」Jessi目光再度锐利起来，向刘在锡抱怨：「相烨哥都只照顾男生，不照顾女生耶！」醋桶又打翻！李相烨乖乖的低著头：「我之后会好好表现的……」
但李相烨与安普贤Bromance不止如此，在「木槿花开了」游戏中，李相烨花开的时候，安普贤可是用他高大的身材、健壮的手臂一把拥住李相烨，霸气之举让旁人都羡慕。在安普贤的怀里，李相烨笑开怀：「这是怎样？我怎么心动了？」安普贤害羞的低下头，让场面更暧昧了～♡
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（图：《第六感2》@friDay影音 截图）
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