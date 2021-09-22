《Running Man》全昭旻自爆复仇小招数、对著镜头向前男友呛声，刘在锡反而又多了一个大神美谈

大家觉得《Running Man》成员中的「复仇之神」会是谁呢？梁世灿说：如果光洙哥在的话，一定是第一名吧！XD

《Running Man》节目组向300位10~60岁的网友提问：「如果遭遇伤心事，不管怎样都会报仇的人？」大家立刻提到全昭旻，不是第一名也会是前段班。



全昭旻表示自己会在暗地里有了缜密的计画后执行，即使要花很长的时间也会报仇，金钟国附和说：「是最可怕的类型了。」



之后，更自爆自己曾经使用过的复仇招数，像是有线耳机，就会故意弄乱，让线全部缠在一起，听起来就很让人心烦～。



接著全昭旻又说，对我来说最大的报仇，就是像现在这样努力的活动，让对方只要打开电视就看得到我，还对著镜头向前男友呛声说：「你有在看吗？！」估计对方拿著遥控器阵阵发抖吧。



19岁还是母胎单身的李泳知则表示自己现在还没有前男友～，但肯定是心狠手辣的类型，



问到有没有对象可发展？她表示身边都是一些喜欢女人、车、钱的人，跟自己并没有共通的话题，也就没甚么好发展的对象了。



结果公布！



1. 李相俊、2. 金钟国、3. 李泳知、4. 全昭旻、5. 宋智孝

6. HAHA、7. 梁世灿、8. 李美珠、9. 池锡辰、10. 刘在锡

第一名是搞笑艺人李相俊，理由是「面相代表科学，一脸看起来就是会复仇的样子」刚好在《喜剧大联盟》里，也大多演出这类型的角色，实际上性格很善良啦！



第二名则是金钟国，理由是「在对方真心反省到自己做错什么之前，会斤斤计较，让人非常疲惫。」



最后一名则是刘在锡，理由是「对刘大神来说，报仇是什么呢？」现实中善良无私的形象，让人都不觉得他会想报仇。



大家有猜对吗？

*图：《Running Man》@friDay影音

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