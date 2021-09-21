期待这组梦幻阵容！池昌旭、崔成恩、黄寅烨主演《安娜拉苏玛娜拉》杀青，预计在明年上半年播出！

Netflix原创剧《安娜拉苏玛娜拉》（안나라수마나라）由池昌旭、崔成恩、黄寅烨主演，改编自河日权作家的同名漫画。

讲述在艰难的生活中失去以前对魔术师梦想的女高中生，在遇到真正的魔术师后，逐渐找回曾经追求梦想的自我。



▼池昌旭饰演魔术师「李乙」，他是生活在废墟游乐园的神秘角色，会对所见之人问：「你相信魔术吗？」并造成很多传闻的角色。



▼崔成恩饰演女高中生「尹雅伊」，她是个生存於困苦现实，又放弃梦想的女孩，在因缘际会之下遇见魔术师后，逐渐找回成为魔法师的梦想。



▼黄寅烨饰演「罗日」，是受到父母期待的模范生，按照世界的要求、大人的标准生活，与魔术师李乙、尹雅伊相遇之后，领域到观察真正世界的角色。



而《安娜拉苏玛娜拉》已经在上周杀青，池昌旭也在个人IG上传：「童话般的《安娜拉苏玛娜拉》...谢谢 你相信魔术吗？」完全让人期待播出啊！另外，《安娜拉苏玛娜拉》由《梨泰院Class》、《云画的月光》的金成允导演执导，预计在2022年播出。

（图：안나라수마나라、Netflix《安娜拉苏玛娜拉》、Glorious娱乐、ACE FACTORY、Keyeast）

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