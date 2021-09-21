《机智医生生活》熊熊CP戏外合照粉红气氛太强～♥ 金大明&安恩珍手牵手，这氛围太像情侣了XD

《机智医生生活》熊熊CP戏外合照粉红气氛太强～♥ 金大明&安恩珍手牵手，这氛围太像情侣了XD

明星   2021年9月21日   星期二08:30   Tracy   8

「熊熊CP」戏外手牵手合照了！！！

《机智医生生活》圆满落幕，李翊晙（曹政奭 饰）和蔡颂和（田美都 饰）、金隽婠（郑敬淏 饰）和李翊纯（郭善英 饰）、安政源（柳演锡 饰）和张冬天（申贤彬 饰）、杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩珍 饰）这4对主CP终於有情人终成眷属了。 比起天天朝夕相处从好友变情人的晙和、分分合合兜兜转转又在一起的隽纯、确认心意后只看得到对方的援天，被叫做「熊熊CP」的硕亨和敏荷的情路可谓充满了坎坷。不仅有前妻的出现，还有「大熊」杨硕亨的木讷，敏荷苦追两季才让对方上心，因此这对CP也得到更多观众的偏心。

▲tvN《机智医生生活》

第2季杀青之后，安恩珍就通过个人IG STORY公开了3张照片，看得CP粉们想撒花庆祝，直呼「忍不住想站真人CP了」，因为他们的合影真的太甜了，完全不输真实的情侣。就这张手牵手的照片，看了只想说「太般配了」。 再看看安恩珍的配文：「太阳硕亨，闪闪发光的你」。 你是不是也嗅到了一丝暧昧的味道？

▲ig@eunjin___a

这么搞怪的合影也只有他俩能拍出来了。

▲ig@eunjin___a

金大明也公开过和安恩珍的照片哦，和手牵手照片拍於同一时间，安恩珍一只手搭在「男友」肩上，另一只手环著脖子，CP感十足，引得粉丝们留言表示「这一对太可爱了」。

▲ig@daemyeung.kim

「首图：ig@daemyeung.kim、@eunjin___a」

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留言/评论
  • 雖然沒有特別期待，但是如果這對成真我一點也不會意外，看兩人花絮裡的互動，甚至有些沒有安恩真出現的花絮金大明也會提到她，另外就是上一季的敏荷CAM裡兩人的互動，真的太甜太過真實。
    2小时前
  • 這對大概從吻戲那讓我覺得氛圍不同，總覺得有不一樣的感覺，其他對的吻戲就知道是演戲，但這對感覺超不一樣的！
    20分前
  • 這對看起來最促咪😂
    2小时前
  • 申pd和佑汀作家可以考慮一下在第三季到來前安排四對情侶拍攝不同機智生活系列😆（復合、後母、婆媳、結婚）
    28分前
  • 好適合 在一起吧💞
    2小时前
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