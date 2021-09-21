《机智医生生活》熊熊CP戏外合照粉红气氛太强～♥ 金大明&安恩珍手牵手，这氛围太像情侣了XD

「熊熊CP」戏外手牵手合照了！！！
《机智医生生活》圆满落幕，李翊晙（曹政奭 饰）和蔡颂和（田美都 饰）、金隽婠（郑敬淏 饰）和李翊纯（郭善英 饰）、安政源（柳演锡 饰）和张冬天（申贤彬 饰）、杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩珍 饰）这4对主CP终於有情人终成眷属了。 比起天天朝夕相处从好友变情人的晙和、分分合合兜兜转转又在一起的隽纯、确认心意后只看得到对方的援天，被叫做「熊熊CP」的硕亨和敏荷的情路可谓充满了坎坷。不仅有前妻的出现，还有「大熊」杨硕亨的木讷，敏荷苦追两季才让对方上心，因此这对CP也得到更多观众的偏心。
▲tvN《机智医生生活》
第2季杀青之后，安恩珍就通过个人IG STORY公开了3张照片，看得CP粉们想撒花庆祝，直呼「忍不住想站真人CP了」，因为他们的合影真的太甜了，完全不输真实的情侣。就这张手牵手的照片，看了只想说「太般配了」。 再看看安恩珍的配文：「太阳硕亨，闪闪发光的你」。 你是不是也嗅到了一丝暧昧的味道？
▲ig@eunjin___a
这么搞怪的合影也只有他俩能拍出来了。
▲ig@eunjin___a
金大明也公开过和安恩珍的照片哦，和手牵手照片拍於同一时间，安恩珍一只手搭在「男友」肩上，另一只手环著脖子，CP感十足，引得粉丝们留言表示「这一对太可爱了」。
▲ig@daemyeung.kim
「首图：ig@daemyeung.kim、@eunjin___a」
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