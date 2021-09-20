《Running Man》开场变成cover的live舞台，智孝懵跳热门舞曲&美珠再次用〈Pick me〉抖臀舞征服全场

真的最喜欢看《Running Man》的开场了，除了智孝&美珠，梁世灿跟全昭旻的 CP 舞也是一 cue 就上，场面超爆笑！XDDD

SBS 热门综艺节目《Running Man》昨天（9月19日）播出的最新一集中，以金钟国化身「国馆长」体育馆的情境剧吸引眼球，在开场就笑料满满。

刚好《Running Man》成员举办完线上演唱会，成员们准备的丰富舞台，也成为了国馆长cue大家跳热身舞蹈的契机！



一开头就让梁世灿和全昭旻再一次展现两人的合作舞台，虽然两人感到非常堂皇…，



但当〈When We Disco〉音乐一下，体内身为艺人的基因与自觉，身体就直接动了起来，真是太佩服他们了！XD



▼cover舞蹈的片段：



宋智孝也被cue跳〈Rollin'〉，还没睡醒的懵样超可爱～！



萤幕CP金钟国在一旁开怀大笑，被刘在锡抓到又忍不住大亏一番：「馆长快被她可爱死了耶～」



宋智孝：「原来你是因为自己想看，才叫我跳的啊。」

金钟国：「不确定有没有热身，但心情真的变好了耶。」



▼另外，在选拔队长时，美珠也在大家的要求下，大跳〈Pick me〉，每一次骨盆彷佛要坏掉的拼劲，让人看了佩服不已！（可快转至02:02）



美珠不愧是怪物演艺新人啊～！XDDD



*图：《Running Man》@friDay影音

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