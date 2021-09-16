《红天机》收视破10%！幼时回忆涌上心头，美好月色下这次换安孝燮向金裕贞主动索吻～EP.5-6

（雷）两人月色下独处、一边回忆起小时候的片段，小编觉得好感动啊！TAT（有没有KISS成功，可以直接看文章或补最新进度，导演真的拍得很唯美～）

古装新剧《红天机》本周播出第五～六集，AGB 全国收视率直接破10.2%，新一代演员们表现亮眼外，剧情发展也紧紧抓住观众们的视线，男女主角时隔19年再次重逢后，也有了突破性的发展。

红天机（金裕贞 饰）参加了亮明大君（孔明 饰）举办的梅竹轩画会，却在第一场比赛就露出马脚，虽然惊险的成功晋级，却也被亮明大君亲自警告赝品画作一事，不要浪费才能去做苟且偷生之事，另一边又被团长劝退，让红天机心情十分复杂。



河蓝（安孝燮 饰）为了安慰她，骑马带她外出散心，刚巧来到了两人幼时充满回忆的江边，两人在唯美的月色下畅聊星空，与小时候的记忆重叠在一起，红天机忍不住唤了河蓝的名字。



原来小时候的红天机在离别时，主动吻了河蓝，这一次变成了河蓝主动吻向天机，画面十分美好。



此时，封印住魔鬼的蝴蝶印记再次消散，河蓝掉入水中再次见到魔物，未知的状态让他忍不住推开红天机，告诉她要找的少年不是他，再度选择了与红天机保持距离。

而在最后一场比赛中，红天机以与众不同的方式获得大众的肯定，虽然主题以马为主，她却不画马，选择画出马儿奔腾时，飞舞的蝴蝶与花叶，全新的视角让评审们叹为观止。



最终，在竞标画作的喊价中，亮明大君与河蓝一来一往（这里真的太有趣XD），红天机的画作拿下了最高价格（是河蓝得标的），成功获得了状元的头衔，也为父亲讨得了治病的清心丸。



但红天机的父亲意外出现在比赛现场，一边喊了河蓝父亲的名字，一边把二王子朱香大君（郭时阳 饰）看成了魔鬼，还将毛笔丢向他，让二王子当众出糗，得罪了二王子的天机父亲，下场又会是如何呢？



*图：黄Viu煲剧平台

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