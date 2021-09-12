这些童星和本尊有多像！最后一对本尊调侃：比我儿子还像我

童星一直都是韩剧中的闪光点之一，观众们除了关注他们的颜值、演技之外，也越来越注重童星和成人演员的相似度了。

今天小编就来带大家看看这些小童星和成人演员有多像吧。

金奎丽&IU

在《我的大叔》和《德鲁纳酒店》中饰演IU童年角色的金奎丽被称为IU的御用童星，温婉甜美的气质和IU如出一辙，被称为「迷你IU」也不为过。



朴贤俊&李准基

这对本尊和童星看完真的想说一句：是不是亲兄弟??? 《恶之花》里李准基的童年角色由朴贤俊饰演，两人的撞脸度高达99%，阴柔的长相、上挑的丹凤眼、锐利的眼神、低沉的嗓音，像到让观众误以为是一个人，只能说制作团队太会挑演员了。



▲tvN《恶之花》

全真㥠&李敏镐

全真㥠在《继承者们》和《蓝色大海传说》中两度饰演李敏镐的童年时期，除了深邃的双眼皮、有肉的鼻头、高挺的鼻梁和流畅的脸部线条一模一样之外，甚至自带贵公子气质这一点都和本尊一致。



▲SBS《蓝色大海传说》

南多凛&李钟硕

南多凛演过姜栋元、刘亚仁、李钟硕等多位男神的童年。 而南多凛和李钟硕更是从《Pinocchio》合作到《当你沉睡时》，让他就此获得了「小李钟硕」的封号！



▲SBS《Pinocchio》

Rain&南润寿

因《怪物》而人气走红的小鲜肉南润寿虽然没演过Rain的童年角色，但却因为相似的外形而备受关注，细长的眼睛、微笑唇和笔直的大长腿与Rain撞脸又撞型。



▲@nam_yoonsu @rain_oppa

崔路云&申东烨

这对看完只想说「这是亲父子吧！！！」因为太像了，小童星崔路云和申东烨如同粘贴、复制一般，连申东烨都惊讶：「你比我孩子还要像我」！



▲MBC《三圈》

「首图：@hi_rue_、@actor_jg」

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