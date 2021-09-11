妹妹长大了！古装神颜的金裕贞，现代装也美出了仙气，天鹅颈好惊艳

韩娱圈最出名的三大女童星「三金」（金裕贞、金所炫、金赛纶）之一的金裕贞，大家最近有没有看妹妹的新剧《红天机》呢？

金裕贞的颜值在剧中美出了新的高度，清纯的古装造型引起了热议，古装扮相衬托得妹妹更加娇俏动人。



▲SBS《红天机》

从《拥抱太阳的月亮》中的烟雨，到《云画的月光》里的罗温，再到新剧中的女一号红天机，金裕贞的古装扮相一直备受好评。 尤其是《云画的月光》中换回女装跳舞的造型，称得上是金裕贞古装扮相的巅峰，哪怕戴著面纱也遮不住她的美，惊艳了无数观众。



▲MBC《拥抱太阳的月亮》



▲KBS《云画的月光》

其实妹妹不仅古装迷人，现代装也很仙气。 前段时间为时尚杂志《allue Korea》拍摄的写真大展别样魅力，未公开照片曝光后让人看了直呼「这也太美了吧」。 黄色抹胸长裙突显优雅锁骨，妹妹将长发梳起扎成两个「啾啾」，脸边留著两撮卷发，气质灵动可人。



▲ig@awesome_ent_official

黑色Look配上黑长直发，冷艳感立刻就出来了。 水润通透、白里透红，简直就是传说中的仙女颜嘛~



▲ig@awesome_ent_official

「首图：ig@awesome_ent_official」

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