《Running Man》宋智孝终於松口了：我打算接受和金钟国的LOVELINE！金钟国却很委屈XD

「懵钟CP」粉们的梦想可能要成真了！

《Running Man》里自从「周一情侣」散伙之后，金钟国和宋智孝有意无意地形成了粉红圈，让RM粉们再次振奋起来，难道又有新的CP可追了？ 从节目中两人的互动，到节目外金钟国邀请宋智孝亮相自己的YouTube频道，都能看出他们关系不一般，至於是不是粉红关系，那就得看观众们自己怎么想了。



只是最新一起的《Running Man》中，宋智孝似乎对她和金钟国的关系有了新的定义。 节目一开始大家围在一起畅聊各自的近况，话题之一就是宋智孝与多家媒体的采访内容，宋智孝表示：「为了化学反应打算接受和金钟国的LOVELINE。」 宋智孝话音刚落，金钟国就郁闷地表示：「什么叫做打算接受.....」看来是对宋智孝为了综艺效果而和自己组成LOVELINE而有些许地不满。 宋智孝即刻解释道：「其实我身边的人还蛮喜欢的...」话说，只有在意对方才会解释，这么看来宋智孝也不会完全对金钟国没意思啊，哈哈哈哈！



这期节目播出后就引来了热烈的讨论，不少人留言称：「难道是真的要交往了？」 、「真真假假，我已经分不清了」、「他俩有一种别人起哄想让他们交往的感觉，说不定就真的尝试交往了」、「他们其实很般配」等。

「懵钟CP」，你站了吗？

「首图/内文图：SBS《Running Man》」

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