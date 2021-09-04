她小时候演过宋江妹妹，和李钟硕也搭档过！长大后美到连李钟硕都认不出XD

这些年暴风成长的韩剧童星可不止有《请回来1988》中的「珍珠」这一个人。
时光荏苒，曾经的小可爱们都长大了，金顺玉大神的另一篇国民收视神剧《来了！张宝利》中饰演「雨丹」的小女孩这些年也是暴风成长，从小女孩变成了淑女。 2014年播出的《来了！张宝利》一下子捧红了三位女演员，女一吴涟序、女二李宥利、以及吴涟序的养女金智怜。 金智怜在剧中扮演的「雨丹」人小鬼大还嘴甜，把大人们哄得团团转，2014年出演该剧时她才9岁，一下子就收获了超高人气。
▲MBC《来了！张宝利》
读国小时，金智怜就饰演过金所炫、金裕贞和李宥利等人的童年时期，到了国中时期就开始有了自己的角色，2017年播出的《摆饭桌的男人》这部剧中金智怜和现在的韩剧大势小鲜肉宋江扮演过兄妹，从那个时候开始观众们就发现金智怜越来越漂亮了。 原本的婴儿肥脸蛋也渐渐棱角渐显，再加上一头飘逸的长发，绝对是小仙女本人了。
▲twitter@siduspictures
短短几年里，金智怜的颜值就发生了变化，越长越美，连曾经和她一起拍过戏的李钟硕再次遇到她时都没认出来。金智怜透露，某次和李钟硕偶然在拍摄现场再次见面，她向李钟硕打招呼，李钟硕错以为是第一次见到的演员跟自己打招呼，还说了敬语。等到金智怜介绍完自己后，李钟硕才认出她来，李钟硕连连表示金智怜长太快，震惊到了他，还调侃「我越来越像叔叔了，你越来越有淑女味道了」。
▲SBS《Dr.异乡人》、KBS《Happy Together4》
「首图：Sidus HQ、《Dr.异乡人》」
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