实力派主演的古装新剧《衣袖红镶边》公开「李俊昊」挑剔傲慢的完美王世孙剧照，眼神气势十足！

我们家俊昊的古装简直完美～！帅到天际，这气质真的不得了～居然还是个努力派。（不是王世子而是王世孙）

由2PM李俊昊、李世荣携手主演的 MBC 全新古装剧《衣袖红镶边》首度公开了男主角的人物剧照，变身为苛刻又傲慢的完美王世孙。



*图：JYP娱乐、Prain TPC@official

《衣袖红镶边》讲述了想要守护自己幸福生活的宫女，和一个重视国家更甚於爱情的王之间，悲伤凄美的宫廷罗曼史。

李俊昊饰演挑剔傲慢的王世孙「李祘」（祘音：算），是个完美主义者，努力成为一名圣君，但父亲离世的伤痛成为了他内心的阴影，在遇见女主后有了改变，一边需要理性治国，一边又因为炙热的爱情所产生的感性面而烦恼著。



*图：MBC《衣袖红镶边》@official

李俊昊充满气势的眼神和俊颜，完美的驾驭了世子袍，冷静而内敛，展现出完美王世孙的威严与风采。

朝鲜第21代王－英祖「李昑」由李德华饰演，李祘的爷爷，将带领著李祘成为第22代王－正祖。

制作组表示：「这是李俊昊退伍后的首部电视剧，因此他也做了充足准备。加上他是业界出名的努力派，为打造角色做出全面分析，除了可以感受到他更加成熟的演技魅力外，相信大家都会沉迷於他所饰演的李祘。」

《衣袖红镶边》将於11月首播，接档《黑色太阳》。

*首图：MBC《衣袖红镶边》@official、le2jh@IG

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