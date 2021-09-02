《熊孩子》少时Yuri从小常收「写给岳母的情书」，目前还和孝渊同住宿舍原因藏孝心

遇上Yuri，徐章焄抛的哏都好好笑XD Sone别错过这集《我家的熊孩子》啦～

少女时代Yuri（俞利）近期主演电视剧《打包袱－盗取命运》获得成功，创下MBN开台以来最高收视率9.759%佳绩，周日播出的《我家的熊孩子》EP.256，她以「演员」身分光临，并聊了关於学生时代与现在少女时代的趣谈。

众人称赞Yuri在剧中盘后髻穿韩服的造型非常好看：「发型和服装太漂亮了」、「真正的美人相就是梳后髻才能看出来啊」。问俞利是不是很常被这样称赞，她犹豫了一下仍承认，但她说这次演戏是第一次尝试，原先可是很担心的。在造型大受欢迎之后，连少时成员都要她多穿韩服盘后髻呢！现在正是绑类似造型啊！



▼Yuri《打包袱－盗取命运》造型



据说Yuri小时候有「镜子公主」的绰号，因为太爱照镜子，她解释以前父母都会帮她绑双马尾，总是会忍不住照镜子确认是否对称。话一出竟然换来徐章焄神回覆：「完全可以理解，我最近每周都要绑双马尾，也会很在意对称。」意外提到自己在《您尽管问》化身「徐仙女」的烦恼XD



节目放了Yuri学生时代的照片，模样和现在变化不大，虽然大家又开始称赞，但Yuri可是相当难为情。Yuri是美人胚子出身，学生时代人气必定很高，她透露当时好几封情书是写给妈妈的呢，开头就写：「给『岳母』，我是您未来的女婿」相当有意思。



Yuri还表演了少女时代很常做的眨眼动作，也公开少女时代宿舍目前的情形。她说宿舍剩下她和孝渊同住，自己本来早已搬回去和父母住了，但是因为行程的关系经常半夜2、3点才回家，狗狗会兴高采烈迎接她进而吵醒父母，父母会起身为她准备水果吃，让她很过意不去。徐章焄此时却妙回：「所以吵醒孝渊没关系罗？还年轻嘛！」Yuri笑著说：「孝渊那个时间点还醒著，还没睡呢！」



▼Yuri出演全片段









（图：《我家的熊孩子》@SBS Entertainment）

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