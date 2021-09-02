實力派主演的古裝新劇《衣袖紅鑲邊》公開「李俊昊」挑剔傲慢的完美王世孫劇照，眼神氣勢十足！

我們家俊昊的古裝簡直完美～！帥到天際，這氣質真的不得了～居然還是個努力派。（不是王世子而是王世孫）

由2PM李俊昊、李世榮攜手主演的 MBC 全新古装劇《衣袖紅鑲邊》首度公開了男主角的人物劇照，變身為苛刻又傲慢的完美王世孫。



*圖：JYP娛樂、Prain TPC@official

《衣袖紅鑲邊》講述了想要守護自己幸福生活的宮女，和一個重視國家更甚於愛情的王之間，悲傷淒美的宮廷羅曼史。

李俊昊飾演挑剔傲慢的王世孫「李祘」（祘音：算），是個完美主義者，努力成為一名聖君，但父親離世的傷痛成為了他內心的陰影，在遇見女主後有了改變，一邊需要理性治國，一邊又因為炙熱的愛情所產生的感性面而煩惱著。



*圖：MBC《衣袖紅鑲邊》@official

李俊昊充滿氣勢的眼神和俊顏，完美的駕馭了世子袍，冷靜而內斂，展現出完美王世孫的威嚴與風采。

朝鮮第21代王－英祖「李昑」由李德華飾演，李祘的爺爺，將帶領著李祘成為第22代王－正祖。

製作組表示：「這是李俊昊退伍後的首部電視劇，因此他也做了充足準備。加上他是業界出名的努力派，為打造角色做出全面分析，除了可以感受到他更加成熟的演技魅力外，相信大家都會沉迷於他所飾演的李祘。」

《衣袖紅鑲邊》將於11月首播，接檔《黑色太陽》。

*首圖：MBC《衣袖紅鑲邊》@official、le2jh@IG

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞