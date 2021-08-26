尹施允、Hani 主演《You Raise Me Up》预告公开：「不举男」去看泌尿科，医生却是自己的初恋 XD

wavve原创剧集《You Raise Me Up》由尹施允、Hani（安喜延）、朴基雄主演。

讲述30多岁就失去雄风的男子「勇植」，和初恋「露达」以泌尿科医师与患者的身分相遇，经历一番波折后成长为自己人生主人公，是一部性感活泼喜剧。



之前公开的海报是虾子图案，是为「虾子」（세우）与「挺立起来」（세우다）因相似，再加上剧名、男主角「不举」的设定，还未播出就在网路上引发讨论。



公开的预告中，准备6年公务员考试的都勇植，自嘲自己是没工作、没车、没女朋友的失败者，晚上他点开小黄片，想要进行「证明身体健康的自然动作」，结果...发现自己「不举」了，躺在床上的他说著：「我真的是失败者，该站的站不起来...」



最新预告中，是回忆两人学生时期，李露达要准备去美国，都勇植只能含著泪告别。长大后，李露达偶尔会想起初恋都勇植，更好好奇他在做什么，结果...两人竟然在医院重逢，都勇植成为她的患者，光看这个场面就觉得尴尬又好笑啊 XD



另外，《You Raise Me Up》总共会有8集，在8月31日上线。



（图：wavve《You Raise Me Up》、YouTube@wavve웨이브）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻