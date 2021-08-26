尹施允、Hani 主演《You Raise Me Up》預告公開：「不舉男」去看泌尿科，醫生卻是自己的初戀 XD

wavve原創劇集《You Raise Me Up》由尹施允、Hani（安喜延）、朴基雄主演。

講述30多歲就失去雄風的男子「勇植」，和初戀「露達」以泌尿科醫師與患者的身分相遇，經歷一番波折後成長為自己人生主人公，是一部性感活潑喜劇。



之前公開的海報是蝦子圖案，是為「蝦子」（세우）與「挺立起來」（세우다）因相似，再加上劇名、男主角「不舉」的設定，還未播出就在網路上引發討論。



公開的預告中，準備6年公務員考試的都勇植，自嘲自己是沒工作、沒車、沒女朋友的失敗者，晚上他點開小黃片，想要進行「證明身體健康的自然動作」，結果...發現自己「不舉」了，躺在床上的他說著：「我真的是失敗者，該站的站不起來...」



最新預告中，是回憶兩人學生時期，李露達要準備去美國，都勇植只能含著淚告別。長大後，李露達偶爾會想起初戀都勇植，更好好奇他在做什麼，結果...兩人竟然在醫院重逢，都勇植成為她的患者，光看這個場面就覺得尷尬又好笑啊 XD



另外，《You Raise Me Up》總共會有8集，在8月31日上線。



（圖：wavve《You Raise Me Up》、YouTube@wavve웨이브）

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