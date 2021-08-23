《恶魔法官》各演员终演感想：「倾尽全力演出，感谢所有观众这段期间对本作品的喜爱」

《恶魔法官》终於在上周末画下句点，也创下自身最高收视率，主要演员们都发挥了出色的演技，让《恶魔法官》整体剧情更具立体感，而他们也在日前发表了终演感想，觉得时间真的过得很快，没想到已经到了说再见的时间。

首先是饰演剧中的灵魂人物姜耀汉法官的池晟，剧中的他带著过往失去家人的伤痛以及对恶势力的仇视，成为大家眼中的恶魔法官，他表示，没想到时间过得如此快，大家也随著这部作品一起来到了2021年的下半年度，虽然作品结束总是又开心又不舍，觉得惋惜。为这部作品池城也表示倾尽全力演出，也相当感谢这段时间内支持《恶魔法官》的观众们，即使最近大环境被疫情笼罩，仍叮咛大家注意健康。



剧中饰演一位非常善於操弄权力的女性郑善雅，金玟廷在角色设定上的表现非常优异，成功地让观众们有厌恶感。她说剧中角色郑善雅，是一个为了达到自己的目的能够不择手段甚至取人性命的恶女，但也有像小孩一样纯真的部分，所以在分寸上的拿捏非常重要。另外她也表示世界上没有绝对的善与恶，为演出这个角色她努力去理解她幼年的痛苦，精准的分析也让大家看得出她对於这角色相当投入。



另外虽希望拯救世界但却总在耀汉身边挣扎该不该相信他的金佳温，珍荣细腻地演出了内心矛盾，他表示相当感谢本剧的导演与作家，以及所有同剧的演员们，他认为自己透过这次的演出成长了不少，也很希望他在《恶魔法官》中的角色以及这部作品能够长久地留在观众们的心中，也希望自己日后能够再以好的作品与观众们见面。



而剧中与珍荣饰演青梅竹马的朴圭瑛，虽然与珍荣的恋情留下了遗憾，但她在剧中努力不懈追查著真相的模样，受到相当多观众们的喜爱。朴圭瑛表示，虽然距离拍摄时已经有一段时间，不过现在还是没有感觉竟然已到了最终回，剧中的尹秀贤是一位具有百分之百真心的人，演出时也从各演员们身上得到了很多能量，所以也能感受到这角色中所富含的真情。



照片：tvN

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