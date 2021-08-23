从第一眼开始就埋下了爱情的种子！李光洙♥李善彬第一次见面时爆炸性发言XD

南韩娱乐圈明星CP李光洙和李善彬，也许在第一次见面的时候就种下了爱情的种子。

李光洙最近携新电影《Sinkhole》（又译:天坑、危楼深渊）亮相大银幕，多个宣传采访中除了介绍新作之外，女友李善彬也不断被提及。和之前不一样的是，李光洙这次没有以「无可奉告」搪塞过去，而是很大方地聊起女友，称：「我俩和其他人一样，谈著大家都会谈的恋爱，会一起去外面吃好吃的东西，我们交往地很顺利。」言语中可以看出李光洙和女友之间很甜蜜。



▲电影《Sinkhole》宣传海报

李光洙和李善彬的缘分要从2016年说起，9月的时候李善彬作为嘉宾做客了《Running Man》。李善彬此前就公开表示过自己的理想型就是李光洙，节目组非常有眼力见地把这两人安排在了同一组，游戏过程中李善彬全程被李光洙逗得笑哈哈，在游戏厅的时候李光洙也亲自指导了李善彬，两人的关系迅速被拉进。



▲SBS《Running Man》

结束「约会」的李光洙和李善彬返回摄影棚的时候发现其他成员和嘉宾早就录完了Ending，李光洙生气地说道：「我俩决定从今天开始交往，争取下周发表婚讯。」 当时听起来是玩笑话，没想到两人的缘分也就此展开，2年之后的2018年12月31日，李光洙的经纪公司证实李光洙与李善彬正在热恋中，他们的爱情也收获了广大网友和粉丝的祝福。现在回想起那句爆炸性发言，难道那个时候开始李光洙就能预感到两人要在一起了吗？



▲SBS《Running Man》

李光洙和李善彬虽然很少在公共场合提及彼此，但经常会有「目击说」传出，两人的爱情还是很甜蜜。



「首图：SBS《Running Man》」

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