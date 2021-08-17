旗安84太可怜了！《我独自生活》节目组设定被观众怒斥：根本就是把老实人当傻子耍

南韩人气综艺《我独自生活》因过度的「剧本」设定被广大观众吐槽。

不少观众喜欢《我独自生活》的一大原因就是节目向民众展现了明星们的真实的私下面貌，但随著节目的播出，不知是否为了赚收视率，节目组开始加入了一些莫名其妙的「剧本」，这次更是因为欺人太甚气得观众上网开骂。

最新一期的《我独自生活》围绕旗安84和全炫茂的庆功宴展开，前者刚刚完结了连载10年的网漫，后者刚刚回归本节目。 两人一同前往旗安84的的故乡骊州旅行，原本旗安84以为这是一趟彩虹会员的团体旅行，还特意准备了包含会员们名字的团体T恤，甚至为了本次旅行还专门练习了才艺表演，充满了期待。然而事情并没有像旗安84预想的那样进行，成员们一个都没有出现，此时全炫茂才告知众人因为疫情不会前来。 听了会长的解释，旗安84难掩失望表情，问道：「那当初就说好了，要两个人来的吗？ 」难掩失望的神色，全炫茂回答：「这是惊喜。 」其他人也安慰旗安84说：「我们本来想去的，但是因为疫情没能去。 没办法，只好让会长代表了。 」



▲MBC《我独自生活》

接著在节目组的采访中，旗安84情绪低落地称：「我根本没想过他们会不来，我还以为这次还会有什么呢。 虽然是期待已久的修炼会，但是听到了大家都不来的消息，有种和班主任独处的感觉。 」流露出遗憾之情。



▲MBC《我独自生活》

相关内容播出后，就引来了广大观众的不满，不少网民认为，这种失约行为更像是一次「隐藏的摄影机」，除了当事人之外，其他人都知道剧情走向，完全把人当成傻子耍，对长时间一起参加节目的出演者而言非常不礼貌。为旗安84鸣不平的网友们上网讨伐《我独自生活》，表示：「别拿防疫政策当藉口，嘉宾+工作人员加在一起都不止5个人了」、「把老实人当傻子耍，很有意思是吗」、「节目组也就只敢欺负老实人，换其他嘉宾试试看，粉丝不喷死你们才怪」等。

还有网友扒出同样是庆祝十年漫画完结，在另一档节目中三位大佬漫画家就一起为旗安84庆祝，还送上了蛋糕祝福，制作组的后期老师们还画上了彩带祝贺。 相比於《我独自生活》要温馨得多。



▲YouTube节目《末年要健康地》

旗安84绝对是努力生活的代表，虽然经常不修边幅，看起来过得很粗糙，但却是个才华横溢的人，还孝顺父母，全靠自己对漫画的坚持才走到了今天的成功。

「首图：MBC《我独自生活》」

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