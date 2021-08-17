手机通讯录有6000人的金希澈的独家备注法：关於金秀贤和宣美的说明很符合实际XD

南韩娱乐圈「人脉王」金希澈好友遍布全韩娱，他有自己一套独特的通讯录备注法。

金希澈就像是个宝石般的存在，男女老少通吃不说，半个韩娱演艺圈都是他的好友一般，幽默开朗的个性让他玩转各大电视台的综艺，无数艺人朋友拜倒在他的牛仔裤之下。 美女艺人好友随便说出来一个都能另男生们疯狂，但wuli宇宙大明星却能同时拥有多名美女艺人好友，小编就问你羡慕不羡慕。



之前的综艺节目里，金希澈就曾经爆料过自己的手机通讯录里存了6000人，可见人脉有广。而为了保护朋友们，金希澈对於通讯录里的人名备注也有自己的一套方法。 《认识的哥哥》里他就公开过，比如用了只有他能看懂的绰号，Brown Eyed Girls成员佳仁在金希澈的手机里就被标记成了「眼线」。 看看，金希澈一下子就Get到了佳仁妆容的精髓。



▲jtbc《认识的哥哥》

除此之外，金希澈最近又多了另一套备注法则，在《我家的熊孩子》中被Super Junior的队友们曝光出来。 宣美备注称GASHINA宣美，因为宣美的SOLO代表歌曲就是《GASHINA》，金希澈解释是「宣美」这个名字太常见了，所以加上了歌名。 宋智孝是《Running Man》宋智孝，演员申贤俊是「光脚的」申贤俊（代表作《光脚的基丰》），韩剧男神金秀贤则是「来自星星的」金秀贤。 金希澈担心搞混同名的人，於是在大家的名字前面都加了简单易懂的「代表作」。



▲SBS《我家的熊孩子》

啊，我们普通人完全没有宇宙大明星金希澈这种烦恼，谁的手机通讯录里能存6000人，哈哈哈哈哈！

「首图：ig@official_sunmi、@soohyun_k216、@kimheenim」

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