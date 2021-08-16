韩国引爆话题逃亡Game新剧《鱿鱼游戏》正式预告公开，不想玩游戏就准备领便当吧！

【2分钟中字正式预告】《辅佐官》李政宰&《机智牢房生活》朴海秀携手主演，这血腥程度很可以啊～！

Netflix 全新原创剧《鱿鱼游戏》公开了正式预告，更多关於这场生存游戏的规则被公开，更加惨无人道、是人命为粪土的无情画面，引爆话题。



由李政宰和朴海秀主演的《鱿鱼游戏》讲述参与了一个神秘生存游戏的456名参赛者，为了拿下最终优胜，获得高达456亿韩元的奖金，而拼了命的挑战极限游戏的故事。



▼正式预告，「一切只是一场游戏。」：



主演们都是为了丰厚的奖金而来，李政宰饰演在公司重组后，人生陷入谷底的基勋；朴海秀饰演基勋的童年好友「尚宇」，家境贫寒，仍努力考上名校，但因挪用公款面临人生绝境。



除了李政宰和朴海秀之外，还有吴英洙、魏河俊、郑浩妍、许成泰、阿努帕姆、金珠姈…等多位实力派演员所扮演的角色，冒著生命危险参加这场游戏，每一位的故事都能引起观众们的共鸣。



《鱿鱼游戏》将会在9月17日正式上线，正在看这篇文章的你，准备好参加这场生存游戏了吗～？

*图：Netflix《鱿鱼游戏》@official、youtube

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