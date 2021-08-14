《认识的哥哥》KCM重现「撕裂」舞台经典场面，李寿根也跟著撕裂超失控～

笑惨~~XDD

讲到KCM这位歌手，想到的关键字应就是「袖套」与「撕衣服」了吧？7日播出的《认识的哥哥》EP.292，KCM不仅戴上了袖套，还重现经典撕衣服场面！

KCM与MSG Wannabe团员金正民来到《认识的哥哥》，被问：「你比2PM更早撕衣服吧？」他说：「我是第一个边唱歌边撕衣服的。」随即招来质疑：「抒情歌手干嘛撕衣服？」《认哥》当场重播当时的画面，大家不约而同觉得「这不是撕衣服的时机吧？」、「不行――」。



KCM解释自己上台前还在考虑要不要撕，结果不知不觉就撕下去了……问他衣服怎么撕，他马上示范：「虽然思念――」T恤撕得比当年还夸张，KCM自己也害羞到赶紧遮起来：「撕太多了……」



更惊人的场面在后头，李寿根完全人来疯，也跟著撕裂衣服却露出大肚腩，上半身全露也在所不惜，更走向脱衣始祖KCM面前挑衅：「这有什么难的？」场面超失控～XD



▼KCM与李寿根撕衣服片段〈暴露注意※想看的撕(!)裂～撕衣服的先驱KCM（ft. 撕衣男李寿根）〉



YouTube底下网友留言：「看李寿根T恤，一开始就裂开了一点呵呵呵，这个准备就很好笑」、「李寿根瞒著别人先把衣服剪了一点」、「KCM撕裂的时候心脏在跳，寿根撕裂的时候太搞笑了…」、「艺人脱衣奥运金牌李寿根」、「影片缩图疯了呵呵呵」。

▼李寿根真的在一开始就在衣服剪了一刀XD



谈到胸肌，KCM还展现「胸肌跳动技能」，更透露自己曾发生车祸，胸肌成了安全气囊救了自己一命。



▼片段〈身体像安全气囊一样的元祖身材KCM〉



最后回顾完整的最初「撕裂」舞台吧！KCM几个月前也在《Radio Star》重现呢！领口好像都要有个缺口才好一手撕？





（图：《认识的哥哥》＠friDay影音 截图）

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