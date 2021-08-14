《認識的哥哥》KCM重現「撕裂」舞台經典場面，李壽根也跟著撕裂超失控～

笑慘~~XDD

講到KCM這位歌手，想到的關鍵字應就是「袖套」與「撕衣服」了吧？7日播出的《認識的哥哥》EP.292，KCM不僅戴上了袖套，還重現經典撕衣服場面！

KCM與MSG Wannabe團員金正民來到《認識的哥哥》，被問：「你比2PM更早撕衣服吧？」他說：「我是第一個邊唱歌邊撕衣服的。」隨即招來質疑：「抒情歌手幹嘛撕衣服？」《認哥》當場重播當時的畫面，大家不約而同覺得「這不是撕衣服的時機吧？」、「不行──」。



KCM解釋自己上台前還在考慮要不要撕，結果不知不覺就撕下去了……問他衣服怎麼撕，他馬上示範：「雖然思念──」T恤撕得比當年還誇張，KCM自己也害羞到趕緊遮起來：「撕太多了……」



更驚人的場面在後頭，李壽根完全人來瘋，也跟著撕裂衣服卻露出大肚腩，上半身全露也在所不惜，更走向脫衣始祖KCM面前挑釁：「這有什麼難的？」場面超失控～XD



▼KCM與李壽根撕衣服片段〈暴露注意※想看的撕(!)裂～撕衣服的先驅KCM（ft. 撕衣男李壽根）〉



YouTube底下網友留言：「看李壽根T恤，一開始就裂開了一點呵呵呵，這個準備就很好笑」、「李壽根瞞著別人先把衣服剪了一點」、「KCM撕裂的時候心臟在跳，壽根撕裂的時候太搞笑了…」、「藝人脫衣奧運金牌李壽根」、「影片縮圖瘋了呵呵呵」。

▼李壽根真的在一開始就在衣服剪了一刀XD



談到胸肌，KCM還展現「胸肌跳動技能」，更透露自己曾發生車禍，胸肌成了安全氣囊救了自己一命。



▼片段〈身體像安全氣囊一樣的元祖身材KCM〉



最後回顧完整的最初「撕裂」舞台吧！KCM幾個月前也在《Radio Star》重現呢！領口好像都要有個缺口才好一手撕？





（圖：《認識的哥哥》＠friDay影音 截圖）

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