罗PD有听见吗？演员李阵郁访谈中喊话：「我想出演《一日三餐》跟《新西游记》！」IG留言一则一则亲自读

日前演员李阵郁参与了韩国杂志Esquire Korea的访谈，在YT频道上公开的影片中，李阵郁也以一问一答的形式回答许多网友们留言向他提出的问题。平时在IG上看起来私下打扮超随兴的他，还说：「很久没有穿著漂亮衣服受访了，好兴奋喔！」

最近大家都在收看2020东京奥运，李阵郁被问到有没有特别喜欢并且支持的项目呢？他则发挥公众人物的影响力说：「其实特别想要支持的项目就是那些比较不被关注的比赛。」让大家感到相当暖心。而李阵郁似乎真的非常享受这个专访，以相当真挚的眼神与表情回答著每一个问题。



李阵郁被问到「若实际在生活中见到会觉得很有意思的剧中人物角色是哪个」，他则向大家介绍了正在拍摄的新作《不可杀》，因为剧中他这个角色是个不会死的人物，若实际存在的话，应该会满有趣的吧！而他也被问到演戏时「眼神演技」的秘诀，他却说：「只要含著真心，眼神就会变化。」果然李阵郁是一位天生演员，说话声调也是那样吸引人。



李阵郁也时常在IG分享自己的生活，偶尔也放上不修边幅留著胡子的照片，他听说自己最近10几岁的小粉丝比例暴增，而且还看到网站上有些可爱留言写著「妈妈，我好像喜欢大叔了」，让李阵郁觉得非常有趣。他还透露有90％以上大家的留言他都有一一读取，几乎超过1000则以上，让他直呼「时间怎么过去的都不知道」就埋头看留言。



李阵郁也被问到了想要参与演出的综艺节目是？他说：「虽然目前已经终演了，很想出演《一日三餐》跟《新西游记》。」他还提到自己如果没有作品行程的时候，大部分都在跟朋友一起钓鱼或是打高尔夫、骑马等等。看起来李阵郁对於野外实境综艺相当向往。希望某天真的在这两个节目终看到他出演喔！



照片:Esquire Korea YT影片截图

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