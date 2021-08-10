光熙在《惊人的星期六》上称赞 IU 的主持功力，光熙：她强到连我的台词也背起来了

IU 不愧是顶级歌手兼演员大大，太令人崇拜了～！

上周六播出的《惊人的星期六》中，邀请到多位在音乐节目上当过主持人的偶像们，其中，光熙更是最长寿的音乐节目偶像主持人，Key主持纪录是28个月，光熙则是29个月，两人几乎不相上下，令全场人相当惊讶。



主持人朴娜勑向光熙提问，令他印象最深刻的（音乐节目）主持人又是谁呢？本以为他会选择在现场出席的人，但却出现了反转，他选择最棒的主持人是 IU，全场瞬间大笑。



▼光熙曾与 IU & 李玹雨搭档主持《人气歌谣》一段时间。



*图：SBS《人气歌谣》@youtube

光熙分享了他选择 IU 的原因，身为音乐节目的主持人，必须要熟悉主持台本，但他自己比起熟悉内容，会更注重跟出演的歌手们打招呼、互动聊天，有时候会没注意到台本内容，还特别提了一下志龙（G-Dragon）的名字，让旁边的艺人们忍不住吐槽他。



但每当这个时候，IU 就连他台本内的台词都背下来了，所以只要光熙失误的时候，IU 就会马上插进来帮忙解围，让大家相当惊叹 IU 的能力。



接著光熙还补充到，就算我麦克风倒过来了，她也会马上帮我纠正回来，2PM佑荣在一旁吐槽到：「这程度应该是态度的问题了。」光熙尴尬回覆：「那是因为还不习惯拿麦克风啦！」从开场就拼了命talk的男人－光熙。



▼光熙谈及 IU 的片段：



*图：놀라운 토요일＠youtube

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