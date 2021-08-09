【有片】当28岁Hani被叫「大妈」，整个人表情都不对了XD！「阿祖玛」这个词对女人的破坏力太强了

小编有个来自灵魂的提问，大家是从多少岁开始被人叫「阿姨」的？

众所周知，女明星们最擅长身材管理和面部保养，各个都像是吃了防腐剂，童颜不老。 然而即使是这样，她们也逃不过被叫「大妈」、「阿姨」！！！ 比如，一直有著童颜美貌，身材撩人的EXID成员Hani就在28岁时候被叫「阿祖玛」（韩语，大妈、阿姨的意思）。



事情是这样的，2019年Hani参与录制了一档综艺节目《心酸旅行》， 前往土耳其旅游，众人一起来到可以用韩文交流的某个市场，在人头攒动的街头品尝各种当地小吃，此时一句标准的韩语飘入大家的耳朵里，一位商人对著Hani喊了一句「阿祖玛」，当时才28岁的Hani听到之后一脸不可思议的表情，尹世润立刻告诉商人：「她不是阿祖玛啦，而是阿嘎西（韩语，小姐） 。 」 明明还是青春靓丽的年轻人形象，突然被叫「大妈」Hani感到非常委屈，对著商人说：「我不是大妈。 」



好了，看完Hani的扎心经历，大家也来说说你们第一次被叫叔叔、阿姨的感受吧！反正小编第一次被叫阿姨的时候，内心有种莫名其妙的悲凉・・・・・・



「首图/内文图：YouTube@tvN」

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