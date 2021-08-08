【有片】互相疗愈的感动～《屋塔房的问题儿童们》车太铉暗中关照突然晕倒的郑亨敦，原来他们都有这共同点！

郑亨敦在节目中回首7年前这件事，仍然觉得非常感动，而且看这两位老朋友聊天真的感觉十分愉快啊~

3日播出的KBS综艺《屋塔房的问题儿童们》中，车太铉提到他和郑亨敦与众不同的缘分，原来两人都从多年前就患有恐慌症。郑亨敦解释说：「我是不安派，哥（车太铉）是恐慌派，属於不同类型。哥送我的《空中秋千》是我读的最后一本书，一边读一边放声大哭。」



车太铉回忆说：「郑亨敦拍《艺体能》的时候突然在待机室晕倒。（笑）我们恐慌症晕倒的时候不是那种很戏剧化的突然倒下，而是迷迷糊糊的，别人还以为我们酒没醒，但其实我们感觉快要死了一样。后来看到郑亨敦躺下休息，我就觉得很心酸，因为我知道那种感觉。」

事情过去后车太铉打听到郑亨敦家的地址，悄悄塞了一本书在他的邮箱里，然后发简讯告诉他，因为小说主角就是恐慌症患者，郑亨敦读了之后非常有共鸣，到第四个故事时甚至哭得一塌糊涂，为了保持这分感动，从那之后的7年都没再读书。



MC感叹这是原本可以略过的事，车太铉却十分上心，简直像长腿叔叔一样，让人十分感动。 车太铉表示他生病时还不是像现在一样能够说出来的氛围，都藏著掖著，去医院也查不清楚是什么问题，只是经常晕倒，但去急诊室的路上就好起来了，反而觉得十分尴尬（笑）不过因为有相似的经验，两个人即使只是互相聊一聊都很获得疗愈。

郑亨敦再三对车太铉表达感谢：「我到现在还记得当时车太铉对我说的话：你以为这个病会送你上黄泉路是不是？其实不会，很奇怪地就是不会。这句话让我非常感动，也让我能够借以支撑住精神。」



（图：《屋塔房的问题儿童们》 Youtube@KBS Entertain）

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