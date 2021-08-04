人气综艺《带轮子的家》任时完因新剧下车，第三季「新忙内」由谁接棒成热门话题！

第一季：吕珍九、第二季：任时完、第三季：会是谁？快来说说大家心目中第三季的「新忙内」人选吧～！！！

tvN 热门疗愈综艺节目《带轮子的家》将迎来第三季！目前是预计在10月份播出，但很可惜的是，任时完因拍戏档期的关系，必须要在新一季下车了，也出现了很多希望吕珍九（第一季的忙内）回归的网路声浪，不过，目前都还是未知数。



《带轮子的家》因为是由成东镒、金希沅、两季忙内吕珍九和任时完固定主持，所以也有非常多的人气演员们出演，节目中都可以看到鲜少出现在综艺节目中的演员们，私下的模样，成为节目的一大看点。（四位都是形象很好的演员，尤其是成叔人脉超广～）



＊小编来点名一下出演嘉宾的名单。

第一季出现过：惠利、罗美兰、孔晓振、李圣经、李准赫、IU、P.O、李姃垠、严泰九、朴赫权、高昌锡、郑恩地、河智苑。



第二季：裴斗娜、金东旭、孔晓振、吴正世、吴娜拉、田慧振、金裕贞、润娥、金炳哲、吕珍九。



每一季的名单都非常华丽～，所以第三季由谁出演，自然成为了热门讨论的话题！

大家心中有想要的人选吗～？一起期待10月份的播出吧！

*图：Tving、tvN《带轮子的家》@official、播出截图、youtube／+封面：플럼에이앤씨@official

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