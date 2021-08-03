曾在《RM》竞争全昭旻，李伊庚现在跑来《月刊家》撮合金知硕&庭沼珉啦！（EP.13-14）

这两集除了李伊庚还有太仁镐特别演出！《月刊家》明天就要完结了呢～！

《月刊家》上周播出的EP.13、EP.14又出现了两位演员特别演出，即李伊庚与太仁镐，分别在金知硕与安昌焕的恋情上插上一脚。这两集收视拉高至2.648%、2.964%，仅次於首集3.171%的成绩，明后天结局有望再次突破3%。



刘子成（金知硕 饰）因为申谦（郑干柱 饰）的关系主动与罗英媛（庭沼珉 饰）分手，刘子成有苦难言让罗英媛无法理解，两个人都非常痛苦。沉淀一段时间后，刘子成决定追回罗英媛却不被接受，罗英媛还反过来教训刘子成。



《月刊家》聘请了一位接案编辑权民国（李伊庚 饰），他的出现可是惹不少麻烦，不过间接撮合了罗英媛与刘子成，让两人各自明白了一些道理。在权民国意图牵线自己姐姐与刘子成时，也让罗英媛醋劲大发，意外制造了复合契机。



主线CP和好了，副线的进度呢？南尚顺（安昌焕）发现自己对余宜珠（蔡贞安 饰）有感觉，一直想告白却失败，此时却杀来程咬金……南尚顺的朋友金东植（太仁镐 饰）一出现就和余宜珠看对眼，南尚顺只能眼睁睁看著两人约会。



可喜可贺的是，金东植可是劈腿达人，余宜珠只是他其中一个「祖母」（来电显示称号），两人不欢而散。后来余宜珠与南尚顺看电影时，南尚顺意外听见余宜珠和「有钱的大叔」对话，余宜珠才吐露心声讲出自己的家庭状况。



EP.14有后记，后记中竟揭晓了令人吃惊的事，原来罗英媛的爸爸根本没死！这是怎么回事？



李伊庚和太仁镐此次会客串都是基於和李昌民导演的缘分，分别合作《加油吧威基基》系列以及《秘行要员》（Man to Man），太仁镐也曾和庭沼珉合作《灵魂维修工》，不过这次没有对戏机会。特别的是，李伊庚与金知硕也同框过啊，两人曾在《Running Man》一同竞争全昭旻！想不到这次又干涉了金知硕的恋情XD



▼EP.13、EP.14花絮，以及李伊庚与太仁镐出演感想







▼复习《Running Man》金知硕与李伊庚为全昭旻争风吃醋



《月刊家》明晚播出的EP.15预告，办公室同时出现两对情侣，总编辑崔高（金元海 饰）是发现了哪一对呢？罗英媛收到前房东还给她的保证金，原来是申谦准备的吗？



（图：《月刊家》@iQIYI 截图、《Running Man》@iQIYI 截图）

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