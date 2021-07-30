不让男选手专美於前！韩柔道女子选手尹贤智也引发关注：「照片是狗狗，上场超强悍」

留言太可爱了，好多女生沦陷XD

奥运赛场上，观众除了关注运动员实力外，有时候外貌也会成为焦点。韩国近期除了一些男选手高颜值获得瞩目外，也有一位女选手尹贤智受高度关注。

1994年出生、现年27岁的尹贤智（윤현지）为柔道女子78公斤级选手，乍看之下雌雄莫辨，外貌虽无害但在赛场上可是很剽悍，被网友认为「照片是狗狗的感觉，比赛的时候却很强悍、超帅」，一些网友还翻出她过去拍摄的照片，穿著运动内衣露出腹肌，让人赞叹不已，更掳获了大批女粉丝。



（图：尹贤智IG@4._.55pm）

粉丝为她疯狂，留言：「是O（OK，单身）吗？」、「她真的很帅，她的腹肌也是」、「我爱你姐姐」、「如果同性婚姻成为可能，我要和姐姐结婚」、「我以为只有我一个人知道她，结果现在疯传……」

尹贤智目前世界排名第23名，昨拚进铜牌战，最后惜败巴西选手未能为韩国夺牌。



▼选手IG



（网友意见均参考自：‎theqoo热门贴文〈柔道女子78公斤级尹贤智太帅了.twt〉，封图图源：Twitter@BYABIgirl、尹贤智IG@4._.55pm）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究