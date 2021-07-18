【有雷】《The Penthouse 3》收视上升！再次发生医学奇迹，昏迷N个月、只有10%生存希望的罗根李醒了！（EP.7）

【剧透】《The Penthouse 3》第7集，全国收视为17.5％、首都圈为18.7%，瞬间最高收视率21.2%，收视率也小幅上升。

变身爲「罗爱乔」的沈秀莲（李智雅 饰）和姜玛莉（申恩庆 饰）与教育部次官尹正恩（裴海善 饰）见面，公开教育部姜长官（宋英奎 饰）接受朱丹泰（严基俊 饰）、李奎镇（奉太奎 饰）、河尹哲（尹钟焄 饰）、刘东弼（朴浩山 饰 ）贿赂的现场画面。随著教育部长官的不正之风被揭露，千水地区的施工项目被定爲陶锐建设，不是清雅建设，包括朱丹泰在内的Hera Palace成员的事业计划彻底崩溃。



为了筹钱朱丹泰找到宋会长（郑雅美 饰），宋会长提议用Penthouse作为担保，朱丹泰也答应他。之后，沈秀莲以陶锐建设说客的身份出现，使朱丹泰愤怒不已，她还制服了冲上去的朱丹泰。失去知觉的朱丹泰回忆起过去，他的母亲和妹妹惨死在挖土机下，妈妈更告诉他：「一定要成功，一定要成为富人。」



而吴允熙（柳真 饰）的手表在悬崖现场被发现，经过复原之后，沈秀莲听到吴允熙的录音：「姊姊你的亲生女儿还活著，锡京（韩智贤 饰）就是你的亲生女儿，锡京和雪雅是双胞胎。」当沈秀莲知道自己的亲生女儿时，朱锡京正在被一群学生欺负。



为罗根李（朴殷硕 饰）治疗的河尹哲注入可疑药物后，罗根李动了一下手指，然后睁大眼睛清醒过来。罗根李也抓住河允哲的手臂，艰难地说：「秀莲...麻烦秀莲带过来吧！」在秘密空间中露面的千瑞璡（金素妍 饰）看到这一幕，露出惊讶的表情。



下集预告中，沈秀莲找了人去救朱锡京，千瑞璡又要继续使坏，除了罗根李外，还说道：「我会帮你铲除沈秀莲。」而朱硕勋（金永大 饰）也到朱丹泰身边：「继承恶魔的血脉就该成为恶魔。」

（图：黄viu煲剧平台）

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