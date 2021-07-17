和少女时代一起当练习生最后却没成团出道，终於知道李沇熹落榜原因了！Yuri：她太美了，会抢走所有的目光XD

少女时代在K-POP界拥有不可撼动的地位，同门的美女演员李沇熹也在韩国业界具有超高人气，据悉她曾经差点成为少女时代的一员，这是真的吗？

2001年李沇熹被SM公司看中，以练习生的身份进入公司并开始为以女团爱豆出道做准备，与她一起当练习生的就是少女时代的成员们。 李沇熹可是被《名单公开2015》评为「拥有出众歌唱实力的演员」第三名的实力派，她曾为自己主演的电影《百万富翁的初恋》演唱过OST，也出现在SM家族演唱会的舞台上，可以说歌唱实力绝对不差。 这样一个有颜值、有唱功的她却和火爆女团少女时代失之交臂，最后以演员身份出道。



▲tvNM《名单公开》

日前李沇熹做客了少女时代成员Yuri的YouTube节目，公开了幕后故事。 Yuri透露：「沇熹姐姐漂亮得过分了，SM里有一个传说，她独自一个人美丽，在那群差不多美的人中间，她过於显眼，抢走了所有人的目光。 如果姐姐加入（少女时代的话），可能会是队长吧。 」李沇熹调侃：「如果我是队长的话，可能就不会和你们关系这么好了。 你们都太出色了，我进去了感觉会被埋没。 」



▲SM娱乐

虽然李沇熹没有成为大热女团少女时代的成员，但她后来依旧凭藉自己的努力和演技天赋成为了以「SM出身的演员」身份而备受关注的实力派演员。



▲SBS《幽灵》



「首图：YouTube@유리한 TV」

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