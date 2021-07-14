刘在锡确定签约柳熙烈公司Antenna：「与优秀的人一起做有趣的事」

今日上午，由柳熙烈创立的经纪人公司Antenna宣布已经和刘在锡签约，两位多年好友在商业上的合作也令人刮目相看！

Antenna：「刘在锡作为名副其实的国民MC、国民谐星，对内容抱有真诚的思考和热情，一直在不同领域进行全新的挑战。 Antenna拥有自由愉悦的氛围，将全力支持他继续进行新的挑战。 」刘在锡：「能和相识已久的同僚一起工作，十分开心和激动。 请期待我们一起制造的趣事。 」

Antenna旗下艺人包括郑在炯、Toy（柳熙烈）、Peppertones、Lucid Fall等等，刘在锡是其签约的第一位音乐领域以外的艺人。



Antenna表示，这次签约的决定性原因是双方对同一个理念和目标的认同，那就是与有才华的人一起打破既有框架、进行自由的挑战，从而对整个娱乐产业产生正面的影响。

据同时认识两人的人士透露：「刘在锡和柳熙烈都对这一哲学有共鸣：与优秀的人们一起愉快地做有趣的事，就会产生意义，并吸引来更多优秀的人一同参与。 」

此外，刘在锡1991年通过第一届KBS大学谐星祭出道，目前同时主持MBC《玩什么好呢？ 》、SBS《Running Man》、tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》等多个节目。



（图：IG@hangout_with_yoo，JTBC）

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