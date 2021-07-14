这个选角超完美！延宇振搭档孙艺真＆田美都，携手主演新剧《三十九岁》引期待

大家喜欢这个阵容吗？似乎是无可挑剔。

最新消息，在近期确定了主演阵容的新剧《三十九岁》（서른 아홉），由《爱的迫降》孙艺真领军，《机智医生生活2》田美都也是女主角之一，以及拥有实力派演技的延宇振担任男主角，可以说是超完美选角，目前将会在八月开拍，预计明年一月杀青，最快明年上半就有机会播出。

▼主演《七日的王妃》、《理判事判》，近期在《Undercover》演技优异又获赞，令人信赖的实力派演员－延宇振。



*图：Jump Entertainment@official

《三十九岁》是一部现实浪漫的爱情剧，讲述即将四十岁的三个好朋友的友情、爱情和生活故事，共12集。编剧更是由曾经执笔过热门韩剧《男朋友》和电影《82年生的金智英》、《七号房的礼物》的刘英雅作家出品，让许多粉丝们相当期待。



*图：MS team Entertainment@official

孙艺真是好友圈里的中心人物，在不需要羡慕别人的富裕环境下长大，饰演39岁江南皮肤科院长「车美照」；田美都饰演同样也是39岁的表演老师「郑灿英」，两人是挚友。



*图：CJ ENM@official

年龄相仿的三人，真实年龄也与剧本不谋而合，简直是量身打造，也让人不禁期待他们之间火花与默契。

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻