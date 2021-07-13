李升基&殷志源&KAI&朴娜莱&曹宝儿有望合作新综艺《来自新世界》

在《新西游记》第一季之后时隔6年终於要看到李升基和殷志源再次搭档了吗？ 好期待~

据韩媒报导，李升基、殷志源、EXO KAI、朴娜莱、曹宝儿一起加盟Netflix原创综艺《来自新世界》（暂定名），上月底刚刚在庆尚南道巨济市的外岛结束拍摄，预计将在今年底与观众见面。

《来自新世界》是以岛屿为背景的综艺节目，拍摄地外岛有著美丽的海岸风景，加上总有出人意料举动的五位成员，可谓看点满满。 其中李升基和殷志源在KBS 2TV《两天一夜》和tvN《新西游记》第一季里都有过合作，是相当值得信任的综艺组合。



（图：tvN《新西游记》第一季海报）

据Netflix透露，这部综艺节目是和专业综艺内容公司Company SangSang联手制作，不过对出演成员和上线时间都三缄其口。 Netflix和Company SangSang合作过多次，先后推出了《Busted！韩星齐斗智》（台译：Busted！明星来解谜）、《朴娜莱的浓艳注意报》、《Twogether》（台译：男神一起来看你）等等新奇有趣的节目，其中李升基有出演《 Busted！韩星齐斗智》第二季和第三季，以及和刘以豪一起拍摄《Twogether》。





（封图：theCelev, CJ ENM，SM）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻