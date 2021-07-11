韩国网友：「几个月前我在二手网站卖了套C牌套装，最近看到太妍穿了一模一样的衣服」！

明星艺人穿的都是各大品牌的最新单品吗？ 那可不一定。

最近有一位韩国网友就在交流网站提出了疑问，这位网友表示自己7个月前在二手交易网站上出售了一套2件套粗花呢套装，是香奈儿（Chanel）94年推出的套装。 当时这位网友还在二手网站上表示：「绝对是正品，94年的秀品，Rihanna有穿过，上下都是40SIZE，是姑姑送给我的，但对我来说太大了，所有忍痛卖掉。 」



▲instiz截图

该网友最近在刚回归的少女时代太妍的最新solo曲《Weekend》 MV中发现了和自己出售的香奈儿套装一模一样的服装，於是就联想到不久前卖掉的衣服，因为是20多年前的中古精品，现在很难在专卖店购买到，於是该网友就猜测可能是太妍的造型师入手了这套服装，用在了太妍的新MV里，不过她也表示有可能是自己想太多。



▲《Weekend》MV



▲SMTOWN

这篇帖子很快就在韩网上流传开来，引来大批网友的讨论，大家纷纷表示：「哪怕是二手也是名牌啊，卖相这么好，明星看了也会心动吧」、「现在很流行中古，我感觉太妍穿的就是你卖掉的那套」、「 当时看MV就觉得太妍的衣服好美啊，没想到是香奈儿的中古品」、「我还特意去搜了香奈儿官网，但没找到，没想到是中古，这套衣服太美了」、「特别适合太妍慵懒中带著俏皮的气质」等。

其实近两年中古vintage在时尚圈接受度越来越高，为了时髦不撞包、不撞衫，专柜新品已经无法满足明星们了，而vintage中古却很好的契合这个需求，也难怪造型师会盯上中古网站了。 一些经典款的Vintage单品，不仅稀有绝版，也很能体现时尚态度哦。

「首图：ig@taeyeon_ss」

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