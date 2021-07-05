知道了也没用的冷知识！他们都是「酒渣」，金秀贤庆功宴喝橙汁XD

因为爱喝酒，韩国也被称为「酒的民族」。

娱乐圈里不乏各种开机宴、庆功宴、杀青宴、聚会等等，这些场合都避不开「酒」这个字，但其实有些明星看上去很能喝，其实根本是个「酒渣」。

金秀贤

金秀贤自曝酒量是烧酒3、4杯，啤酒的话是2瓶，但其实每次喝酒时都因脸部爆红，从来不敢喝多。 而在那部让他站上韩流巅峰的《来自星星的你》的杀青宴上金秀贤更是被发现以橙汁代替酒。



▲sbs《来自星星的你》

金南佶

痞帅的金南佶怎么看都像是个千杯不醉的人，哪知真实的酒量小的不得了，《人生酒家》节目里三杯下肚就醉醺醺。



▲sbs《热血祭司》

金材昱

看上去是那种可以一杯接一杯和别人PK洋酒的金材昱其实酒量只有2杯啤酒而已，导致他参加杀青宴之后经常被拍到被经纪人又拖又抱带走的照片。 更有趣的是，虽然金材昱不太会喝酒，却十分喜欢酒桌上的气氛，经常因为喝醉了没法续摊。



▲tvN《她的私生活》

朴炯植

练习生时期朴炯植在喝下一瓶啤酒后就腿抽筋，经过多年努力之后，现在终於可以喝上一整瓶烧酒了，为了能在酒桌上撑多点时间，私下里下了不少功夫。



▲朴炯植ig

刘亚仁

不挑酒种类的刘亚仁其实也不太能喝，基本都是一杯就脸红，之前他曾在节目中透露过自己的酒量只有半瓶烧酒那么多。 后来她还在SNS上公开过一段醉酒后抱著餐厅阿姨撒娇的影片，看来醉得不浅。



▲刘亚仁ig

「首图：CASS广告、《她的私生活》、朴炯植IG、《热血祭司》」

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