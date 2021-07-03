池锡辰最近泪腺发达，刘在锡：「两周哭一次啊？为什么都要来我节目挤眼泪？」

大神总是拒绝感动XDDD

一切都回推到5月5日的《刘QUIZ ON THE BLOCK》EP.105，刘在锡出道三十周年特辑池锡辰当嘉宾，罕见落泪。池锡辰说自己自父亲过世就没再哭泣过，不晓得这次为何如此感伤，也许是想到两人在演艺圈互相扶持的点点滴滴，也许是想到退休后一起玩乐的幸福画面，忍不住激动情绪吧！

（图：《刘Quiz》@YouTube tvN D ENT 截图）

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过了两周5月21日的《玩什么好呢？》EP.93，正要宣布MSG Wannabe正式成员时，池锡辰情绪很低落，因为和其他参赛者已产生感情，也怕自己选中而他人落选，他就和KCM双双哽咽落泪。

（图：《玩什么好呢？》@friDay影音 截图）

（延伸阅读：《玩什么好呢？》MSG Wannabe结果出炉有人喜有人悲，音源刚公开便直冲榜首！）

过了一个多月，也就是上周六6月25日播出的《玩什么好呢？》最新一集EP.99，池锡辰因为成为MSG Wannabe一员并顺利录制出道单曲〈只看著你〉，首次听完整版歌曲就百感交集鼻酸，刘在锡一开始还不晓得该怎么办，后来神来一笔：：「两周就要哭一次啊？为什么都要来我节目挤眼泪啊？」

（图：《玩甚么好呢》@黄VIU 截图）

如果加上6月11日《Running Man》送别李光洙，池锡辰真的2到3周就哭一次，明明说不怎么爱哭，怎么最近如此感性呢？现在《Running Man》上，大家都爱开玩笑池锡辰哭的都是「鳄鱼的眼泪」（比喻假惺惺），制作组甚至拿池锡辰的哭照当作应援咖啡车的咖啡杯套哩！

（图：《Running Man》@friDay影音 截图）

今日下午池锡辰会以「滥调池」身分和MSG Wannabe成员们上《Show！音乐中心》打歌正式出道！而晚上播出的《玩什么好呢？》会播出MV拍摄过程！



（封图：《Running Man》@friDay影音 截图、《玩什么好呢？》@friDay影音 截图、《玩甚么好呢》@黄VIU 截图）

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