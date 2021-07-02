《家务男2》Super Junior银赫妈妈看利特姐姐结婚，更心急催婚银赫姐姐

又是前面很有趣，但看到最后会想哭的内容，如果遇到父母催婚到底该怎么办哩

刚加入观察性综艺节目《做家务的男人们2》的Super Junior银赫，因时隔20年与父母还有姐姐同住，想把握与家人共处的时光的一片孝心让许多观众为之动容。

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上月27日播出的最新节目内容，银赫妈妈积极谈论结婚话题，希望36岁的银赫和38岁的银赫姐姐素拉快结婚生孩子，尤其是姐姐。妈妈还想帮姐姐介绍相亲对象，但姐姐坚持要和对象自然相遇。



节目上Super junior利特的妈妈正好打电话来，报利特姐姐仁英的结婚喜讯，利特妈妈：说：「年纪到了我本来有点担心，但看来自己都会有伴的。」银赫妈妈听了马上回应：「我们素拉怎么办？」后来连银赫也帮腔，羡慕起圭贤拥有姐姐雅拉生下的一对可爱双胞胎外甥。



这一家人结婚话题可以从早餐讲到午餐，从家里讲到外头，姐姐不开心的表情越来越明显，认为妈妈不该在外人面前还一直讲、让她很难堪。银赫夹在中间不时想调节气氛，当起润滑剂角色。



其实从母女两边的立场都是有道理的。银赫妈妈坦言周遭越来越多认识的人的儿女都结婚了，不免会担心自己的孩子，甚至因为自己的病情，生怕来不及看见孩子幸福成家就离开了；姐姐则是觉得过去没能好好照顾妈妈，现在只想把握时间陪伴她，认为现在的生活很幸福了，。姐姐笑著但表情有些难过的说：「妈妈为什想把我送走呢？」



银赫一家的内容，最后停留在了爸爸希望姐姐做自己想做的事，喊姐姐「小漂亮」逗笑姐姐，姐姐这才笑颜逐开。爸爸和姐姐一起进屋内，说好要和妈妈好好聊聊。

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（图：《做家务的男人2》@YouTube KBS Entertain）

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