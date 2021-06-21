Super Junior銀赫35歲還會和父母同住，背後的故事聽完要淚奔：媽媽肺移植最多只能活7年

Super Junior的寶石美男銀赫出道16年來首次公開一家人和花園豪宅。

最近銀赫帶著父母和姐姐一同亮相《做家務的男人們2》，兩層建築還自帶花園的豪宅羨煞所有觀眾，今年已經35歲的銀赫並不像其他明星藝人一樣獨自居住，卻要和家人一起住，背後隱藏的故事讓人心疼。



銀赫透露為了和家人一起居住才決定買下這棟2層小樓，之前因為當練習生、出道等愛豆生活有近20年沒和家人住一起，35歲重新搬回家也是為了媽媽，希望成為媽媽和家庭的堅強後盾。銀赫的媽媽2017年時患上了「間質性肺病」，現在僅有37%的肺是完整的，接受肺移植手術之後，醫生表示也只能生存5-7年，「其實搬回來和家人一起住也是因為媽媽現在的狀況不太好，醫生也說不要去想能活到什麼時候，而是一直要做好準備心理。 」



其實節目裡不時能聽到銀赫媽媽的咳嗽聲，銀赫和姐姐在爸爸的指示下在花園裡種花時，媽媽就狂咳不止。 好不容易在爸爸的幫助下平息下來的媽媽有些沮喪地表示：「住在這麼好的地方，如果健健康康的話該有多好，因為我這樣，感覺很對不起家人... 但我也很委屈啊，若能看到孩子都結婚，愉快地一起生活該有多好，一直擔心是不是沒辦法看到了... 因為我生病，覺得對家人感到很抱歉，好像給了兒子很多負擔。 」聽到媽媽話語中的無奈和不捨，觀眾們十分傷心。

凌晨聽到媽媽咳嗽聲與平時不同的話，銀赫就會立刻下樓來查看，確認媽媽沒有任何問題後才能重新上樓入睡。其實媽媽一直都明白兒子的孝心，「他是一個經常讓我感動的孩子，我也想他一直在我身邊，和兒子在一起我真的很開心，很幸福。 」





「圖：KBS《做家務的男人們2》」

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