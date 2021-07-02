《家務男2》Super Junior銀赫媽媽看利特姐姐結婚，更心急催婚銀赫姐姐

又是前面很有趣，但看到最後會想哭的內容，如果遇到父母催婚到底該怎麼辦哩

剛加入觀察性綜藝節目《做家務的男人們2》的Super Junior銀赫，因時隔20年與父母還有姐姐同住，想把握與家人共處的時光的一片孝心讓許多觀眾為之動容。

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上月27日播出的最新節目內容，銀赫媽媽積極談論結婚話題，希望36歲的銀赫和38歲的銀赫姐姐素拉快結婚生孩子，尤其是姐姐。媽媽還想幫姐姐介紹相親對象，但姐姐堅持要和對象自然相遇。



節目上Super junior利特的媽媽正好打電話來，報利特姐姐仁英的結婚喜訊，利特媽媽：說：「年紀到了我本來有點擔心，但看來自己都會有伴的。」銀赫媽媽聽了馬上回應：「我們素拉怎麼辦？」後來連銀赫也幫腔，羨慕起圭賢擁有姐姐雅拉生下的一對可愛雙胞胎外甥。



這一家人結婚話題可以從早餐講到午餐，從家裡講到外頭，姐姐不開心的表情越來越明顯，認為媽媽不該在外人面前還一直講、讓她很難堪。銀赫夾在中間不時想調節氣氛，當起潤滑劑角色。



其實從母女兩邊的立場都是有道理的。銀赫媽媽坦言周遭越來越多認識的人的兒女都結婚了，不免會擔心自己的孩子，甚至因為自己的病情，生怕來不及看見孩子幸福成家就離開了；姐姐則是覺得過去沒能好好照顧媽媽，現在只想把握時間陪伴她，認為現在的生活很幸福了，。姐姐笑著但表情有些難過的說：「媽媽為什想把我送走呢？」



銀赫一家的內容，最後停留在了爸爸希望姐姐做自己想做的事，喊姐姐「小漂亮」逗笑姐姐，姐姐這才笑顏逐開。爸爸和姐姐一起進屋內，說好要和媽媽好好聊聊。

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（圖：《做家務的男人2》@YouTube KBS Entertain）

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