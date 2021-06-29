【预告片】《盼望的大海》今晚就要开播啦！BLACKPINK ROSÉ特别出演第一期

#李栋旭、#李智雅、#温流、#乐童音乐家 #李秀贤、#尹钟信的全新疗愈综艺《#盼望的大海》终於要在今晚开播，第一位嘉宾就是#BLACKPINK 成员#ROSÉ ！

《盼望的大海》是JTBC的全新疗愈系综艺，固定嘉宾们在能看到大海的live bar里亲自挑选歌曲、制作料理、与客人一起聊天。第一期在浦项海边拍摄，而第一位客人就是BLACKPINK成员ROSE！预告片里Rose和温流、乐童音乐家李秀贤、尹钟信一起弹吉他唱歌，说：「让我做什么都会开心地去做的。 」金高银潜入海底惊呼：「里面超帅气的！」



李栋旭和金高恩在《鬼怪》之后时隔5年再见面，准备一起潜入海底、为海洋做清洁工作。 金高恩平时就对海洋生态很关注，但李栋旭因为是第一次潜水很紧张，金高恩还贴心地帮他放松精神。



李智雅和温流一起研究海洋料理，李厨师的风格是目测之后迅速行动，温副厨则坚持用秤精准计量，似乎也会碰撞出有趣的火花：



尹钟信和李秀贤一起去市场买菜，意外地出现「叔侄化学反应」。李秀贤发现尹钟信比她爸爸还要大一岁后感到尴尬，尹钟信：「IU叫我叔叔，你也叫我叔叔就好啦。 」李秀贤：「我和爸爸都没一起买过菜，却和叔叔一起买菜了。 」



此外，温流和尹钟信、李秀贤一起为来到海边的客人唱歌。 温流此前接受采访时透露：「和成员们一起写歌词、做了一首歌，印象最深的就是大家一起写这首歌的时候。 」李秀贤则表示因为节目制作组是《Begin Again》原班人马，令她格外有信任感，但印象最深的却是在厨房里忙碌的时光XD





李智雅更透露节目里的趣事：「李栋旭制作马格利酒时不小心发酵太过，开盖的瞬间比香槟更夸张地喷出来，所有人都像淋雨一样淋了满身马格利酒。 」



说到节目看点，大家都一致表示是「成员之间的友情和配合」。 《盼望的大海》每周三晚9点通过JTBC播出，今晚就可以看到第一期啦！



（图：JTBC，Youtube@JTBC Entertainment）

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