《鬼怪》剧迷看了要爆哭，超强售后服务！「阿使」李栋旭5种称呼叫「小新娘」金高银

看到李栋旭和金高银的合影，《鬼怪》的剧迷们要爆哭了。
《鬼怪》都播完5年了，谁能想到主演阵容还有「售后」？ 不仅主CP有互动，其他大大小小的CP甚至冷门CP都会有同框，完全是剧粉之喜。
▲tvN《鬼怪》
这次是「阴间使者」李栋旭和「池恩倬」金高银同框合影，李栋旭更新个人IG，黑白滤镜下的两人穿著围裙坐在小店门口的台阶上，像是刚刚结束繁忙的工作出来透口气一样。 最引人注目的就是李栋旭用5种称呼喊高银：「高银、Ggon、恩倬、池恩倬、其他遗漏者，想到哪个名字就叫你哪个，估计一辈子都会这样的。 时隔许久一起合作，很开心很舒心，幸会。 」字里行间能看出李栋旭和金高银再会时的开心。 而「其他遗漏者」是不是也让剧迷们闪回《鬼怪》时代，「阿使」和「小新娘」虽然不是CP，但两人的相处也充满了充满乐趣。
▲ig@leedongwook_official
这次两人一起出演了最新治愈系综艺节目《盼望的大海》，结合Sea（大海）、Bar（酒吧）和Wish（期望），在神秘美丽大海旁举行LIVE现场演唱会，明星们亲自挑选音乐并料理，跟到访嘉宾一起疗愈的故事。 尹钟信、李智雅、李栋旭、金高银、SHINee温流、李秀贤等6位固定班底将给客人们带来料理、音乐，还亲自参与室内装饰和营运等准备过程，每个人都有一个负责的专案。 将给客人们带来料理、音乐，还亲自参与室内装饰和营运等准备过程，每个人都有一个负责的专案。
▲JTBC《盼望的大海》
无处不在的《鬼怪》售后，剧粉们开心吗？
「首图:ig@ggonekim、@leedongwook_official」
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